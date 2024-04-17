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Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyaret etti.

Kaymakam Uğurlu, Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Doğan'a görevinin hayırlı olmasını dileyerek, başarılar diledi.

Uğurlu'ya teşekkür eden Doğan ise, "Nizip için artık hizmet ve çalışma vaktidir. Bizim projelerimiz hazır, ekibimiz hazır, bizler hazırız yapılacak olan tek şey bu şehri ortak akıl ve ayrıca birlik ve beraberlik içerisinde yönetmektir. Birlikten kuvvet doğar." dedi.

Ziyarete Belediye Başkan yardımcıları Fatih Akın, Tanju Bayındırlı, Orhan Meşe, Belediye Meclis üyeleri Yakup Aslan ve Bülent Alagöz de hazır bulundu.