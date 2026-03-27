Nizip\'te Banka Şubesine Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.
Saha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine dün silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Nizip'te dün sabah Saha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine gelen çalışanlar, çevrede mermi izine rastlamış, soruşturma başlatan ekipler, bankaya silahlı saldırı düzenlendiğini belirlemişti. Şüpheli M.E, olayda kullandığı tabancayla sanayi sitesi civarında yakalanmıştı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?