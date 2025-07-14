Nizip'te Boğulma Vakası - Son Dakika
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Nizip'te Boğulma Vakası

14.07.2025 13:19
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Suriye uyruklu 15 yaşındaki Ahmet Durmuş, Fırat Nehri'nde serinlerken boğuldu.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Suriye uyruklu Ahmet Durmuş (15), serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu.

Olay, dün Nizip ilçesi Fırat Nehri'nde meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan Ahmet Durmuş, beraberinde 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Ahmet Durmuş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardımı ile Durmuş sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Durmuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

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