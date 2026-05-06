Nizip'te Sağlıklı Yaşam Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nizip'te Sağlıklı Yaşam Festivali Düzenlendi

06.05.2026 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nizip'te düzenlenen festivalde sağlıklı yaşam bilinci artırıldı, katılımcılar bilgilendirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen "2. İbn-i Sina Sağlıklı Yaşam Festivali", renkli görüntülere sahne oldu.

?Nizip Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı yaşamın önemi vurgulanırken, vatandaşlar kurulan stantlarda bilgilendirildi. Programda protokol üyeleri, stantları tek tek gezerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

?Programın açılışında konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Murat Akyüz, devletin halk sağlığını koruma noktasındaki kararlılığına değinerek, "Sağlık sadece hastanelerde değil, bu tür sosyal farkındalık etkinlikleriyle toplumun her kesimine yayılmalıdır." dedi.

?Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Koruyucu ve önleyici tedbirler, tedavi edici hizmetlerden çok daha hayatidir. Nizip'te bu enerjiyi ve bilinç düzeyini görmek bizleri mutlu ediyor. Sağlıklı bir toplum, güçlü bir gelecek demektir." ifadelerini kullandı.

?Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ise ilçedeki kurumların eş güdüm içerisinde çalışmasının önemine işaret ederek, "İbn-i Sina'nın mirasına uygun şekilde, bedenen ve ruhen sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

?Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da belediye olarak sağlıklı yaşam projelerine her zaman destek vereceklerini belirterek, "Sağlık sadece bedenen değil, ruhen ve kalben bir arada olmaktır. Bugün burada sadece bir festival yapmıyoruz; dayanışmayı ve sevgiyle yarınlara yürüme azmimizi paylaşıyoruz. Bizim kalbimiz de emeğimiz de Nizip ve hemşehrilerimiz içindir." diye konuştu.

?Konuşmaların ardından, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla protokol üyeleri tarafından öğrencilere bisiklet hediye edildi. Ardından, festival kapsamında hazırlanan resim sergisini ziyaret eden heyet, eserleri inceleyerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

?Programa, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu'nun yanı sıra oda başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'te Sağlıklı Yaşam Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:04:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Nizip'te Sağlıklı Yaşam Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.