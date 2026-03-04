Nizip'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nizip'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Nizip\'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
04.03.2026 02:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde alacak yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İ.K. ile E.C, Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen H.K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, üzerindeki tabancayla İ.K. ve E.C'ye ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan E.C, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan İ.K'nin ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Bu arada, olay yerinden kaçıp ardından polise teslim olan H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güncel, Kavga, Nizip, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
00:22
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu
Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 03:16:51. #7.11#
SON DAKİKA: Nizip'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.