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Nizip'te uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nizip'te uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlarla birlikte 10 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nizip\'te uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
26.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:22
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sokak satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yaklaşık 5 ay süren takibin ardından 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince düzenlenen operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nizip Adliyesine sevk edilen zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Gaziantep, Nizip, Güvenlik, Suç, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

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