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NKÜ'de Egzersiz ve Spor Psikolojisi Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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NKÜ'de Egzersiz ve Spor Psikolojisi Semineri Düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 'Egzersiz ve Spor Psikolojisi' semineri düzenlendi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Küçük'ün konuşmacı olarak katıldığı seminerde, egzersizlerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri ele alındı. Seminer sonunda Prof. Dr. Veysel Küçük'e plaket verildi. Seminere NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Psikoloji Bölüm Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

NKÜ\'de Egzersiz ve Spor Psikolojisi Semineri Düzenlendi
25.12.2023 - 09:23,  Güncelleme: 09:24
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Egzersiz ve Spor Psikolojisi" semineri düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Küçük katıldı.

Küçük, seminerde yapılan egzersizlerin insanda yarattığı psikolojik etkilerine dair konuşma gerçekleştirdi.

Seminerin ardından Küçük'e konuşmalarından dolayı plaket verildi.

Seminere, NKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Erim Erhan, Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oya Onat Kocabıyık, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Dr. Serkan Aydın, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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