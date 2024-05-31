NKÜ'de uluslararası öğrencilere çalışma izni semineri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NKÜ'de uluslararası öğrencilere çalışma izni semineri düzenlendi

NKÜ\'de uluslararası öğrencilere çalışma izni semineri düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Trakya Kalkınma Ajansı organizasyonunda uluslararası öğrencilere yönelik 'Çalışma izin ve muafiyetleri' konulu bir seminer düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları tarafından öğrencilere bilgi verildi ve sorular yanıtlandı.

31.05.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) "Çalışma izin ve muafiyetleri" konulu seminer gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda Trakya Kalkınma Ajansı organizasyonunda Trakya'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik program düzenlendi.

Öğrenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları tarafından çalışma izin ve muafiyetleri konusunda bilgilendirildi.

Program sonunda uzmanlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gül Setenay Önürme, SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanı Yetkin Özer, NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk Eti, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NKÜ'de uluslararası öğrencilere çalışma izni semineri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:05:47. #1.11#
SON DAKİKA: NKÜ'de uluslararası öğrencilere çalışma izni semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement