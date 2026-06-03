NKÜ Hastanesi'nde Ameliyat Sayısı %40 Arttı - Son Dakika
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NKÜ Hastanesi'nde Ameliyat Sayısı %40 Arttı

NKÜ Hastanesi\'nde Ameliyat Sayısı %40 Arttı
03.06.2026 13:08
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Tekirdağ NKÜ Hastanesi'nde altyapı çalışmaları ile ameliyat kapasitesi %40 artırıldı, hasta hizmetleri güçlendirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi'nde yapılan altyapı ve kapasite artırımı çalışmaları sayesinde ameliyat sayısında yaklaşık yüzde 40 artış sağlandı.

NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, hastanede gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyathanede kapsamlı yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ameliyathanede aktif olarak kullanılan masa sayısının 10'dan 15'e çıkarıldığını belirten Yıldırım, bu artışın ameliyathane kapasitesini önemli ölçüde yükselttiğini ifade etti.

Yıldırım, masa sayısındaki yüzde 50'lik artışın hasta hizmetlerine de yansıdığını aktararak, "Daha önce aylık yaklaşık 1000 hastaya ameliyat hizmeti verirken, bugün bu sayı 1400'lere ulaştı. Bu da ameliyat edilen hasta sayısında yaklaşık yüzde 40'lık artış anlamına geliyor." dedi.

Yapılan çalışmaların kentteki sağlık hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayan Yıldırım, "Ameliyathanenin bulunduğu alanda anjiyo ünitesinin yenilendi. Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinin modernize edildi ve yeni bir anjiyo servisi hizmete alındı." diye konuştu.

Yıldırım, kapasite artışı sayesinde ameliyat sırası bekleyen hastaların mağduriyetlerinin azaltıldığını belirterek, 2026'nın kalan bölümünde ve 2027 yılında ameliyat hizmetlerini daha hızlı ve etkin şekilde sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NKÜ Hastanesi'nde Ameliyat Sayısı %40 Arttı - Son Dakika

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