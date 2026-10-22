NKÜ Hukuk Topluluğu, Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'ı iş birliği için ziyaret etti - Son Dakika
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NKÜ Hukuk Topluluğu, Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan'ı iş birliği için ziyaret etti

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NKÜ Hukuk Topluluğu, Tekirdağ Barosu Başkanı Arslan\'ı iş birliği için ziyaret etti
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NKÜ Hukuk Topluluğu üyeleri, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulunu ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı diledi. Görüşmede öğrencilerle baro arasındaki iş birliği, mesleki gelişim ve planlanan eğitim ile ortak etkinlikler ele alındı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hukuk Topluluğu üyeleri, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Zümrüt Canku Arslan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Barodan yapılan açıklamaya göre, ziyarette topluluk üyeleri, Arslan ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Görüşmede, hukuk fakültesi öğrencileri ile baro arasındaki iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması ve avukatlık mesleğine ilişkin deneyimlerin paylaşılması konuları ele alındı.

Önümüzdeki dönemde düzenlenmesi planlanan eğitim, söyleşi ve ortak etkinliklerle hukuk öğrencileri ile baro arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Arslan, ziyaretleri için öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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