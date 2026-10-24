NKÜ ile Trakya Kalkınma Ajansı öğrenciler için yapay zeka ve staj protokolü imzaladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında öğrencilere yönelik eğitim ve etkinlikleri kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansında düzenlenen törende protokolü, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile Ajans Genel Sekreteri Mahmut Şahin imzaladı.

Törene Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak da katıldı.

Protokol kapsamında NKÜ öğrencilerine yönelik yapay zeka yetkinlik eğitimleri ve staj simülasyonları düzenlenmesi, "Trakya İhracatında Genç Stratejiler Yarışması" ile "Exportlab Hackathonu" etkinliklerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İşbirliğiyle öğrencilerin mesleki ve teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi, kurumlar arasında çok paydaşlı eğitim modelinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, protokolün öğrencilere, üniversiteye ve bölgeye değer katacağını belirtti.

Şahin, bir yıl yürürlükte kalacak protokolün iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ifade ederek hayırlı olmasını diledi.