NKÜ Rektörü Şahin, Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün'e Namık Kemal'in eserini hediye etti - Son Dakika
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NKÜ Rektörü Şahin, Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün'e Namık Kemal'in eserini hediye etti

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NKÜ Rektörü Şahin, Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün\'e Namık Kemal\'in eserini hediye etti
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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün'ü ağırlayan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, ona Namık Kemal'in 'Celaleddin Harezmi' eserini hediye etti. Süleymanpaşa'da kilit taş çalışmaları yerinde incelenirken, Maarif Orkestrası yeni dönemin ilk provalarını gerçekleştirdi.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Rektör Şahin, Vatan Şairi Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri Baro Başkanı Gürcün'e hediye etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gürcün'e teşekkür etti.

-Süleymanpaşa'da kilit taş çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde devam eden kilit taş çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nallar, mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Nallar, ilçenin tüm mahallelerinde daha düzenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

-Tekirdağ Maarif Orkestrası ilk provalarına başladı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Maarif Orkestrası, yeni eğitim öğretim yılında ilk provalarını gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda oluşturulan orkestrada, farklı ilçelerde görev yapan öğretmenlerin yanı sıra Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve mezunları ile Namık Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri yer alıyor.

Şefliğini ve sanat yönetmenliğini Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmeni Hasan Ergül'ün üstlendiği orkestrada, konser repertuvarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Orkestra ile öğrencilerin ve eğitimcilerin sanatsal gelişimlerine katkı sağlanması ve Tekirdağ'ın kültür sanat yaşamının zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatNamık KemalTekirdağHarezmiHediyeGüncelSon Dakika

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