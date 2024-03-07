Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde (NNYÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Bir Kariyer Mesleği Olarak Mülki İdare Amirliği ve Kadın Yöneticilik" konulu etkinlik düzenlendi.
NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe Özvatan Kaymakamı Mine Kurt konuşmacı olarak katıldı.
NNYÜ Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü ile İŞKUR tarafından İİBF Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yusuf Ercan Işık ve İŞKUR İş Kulübü Lideri Turgay Altun açılış konuşması yaptı.
Kaymakam Kurt ise kaymakamlık sınavı konuları, kaymakamlık mesleki eğitim ve staj süreci, kaymakamların görev ve yetkileri, sorumlulukları gibi konularda öğrencileri bilgilendirdi.
İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüsniye Akıllı'nın moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Kurt, kadın yönetici rol modellerinin artması dileğinde bulunarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç ise üniversite olarak kadın çalışan sayısına önem verdiklerini, idari personelin yüzde 42'sinin, akademik personelin de yüzde 48'inin kadın olduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › NNYÜ'de Kadın Yöneticilik ve Mülki İdare Amirliği Konulu Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
Elon Musk, OpenAI firmasını dava etti ve CEO Sam Altman'ın görevden alınması gerektiğini savundu. Musk'ın şirket yönetiminde olduğu dönemde kar amacı gütmeyen yapay zeka vizyonu üzerinden para kazanmayı amaçladığı iddia ediliyor. OpenAI yönetimi ise karşı dava açabileceğini belirtiyor. Girişimcinin şirkete yaptığı yardımın 45 milyon dolar civarında olduğu iddia ediliyor. OpenAI yönetimi, Musk'ın şirketi Tesla'ya bağlamak istediğini iddia ediyor.
Disney CEO'su Bob Iger, verdiği son röportajda Netflix ile rekabet konusunda geride olduklarını kabul etti ve daha fazla para harcamak zorunda kaldıklarını söyledi. Iger, içerik zenginliği ve birden fazla platform sunmanın önemine vurgu yaparken, Disney Plus'ın genç nesilleri çekebilmek için kampanyalar yapacağını belirtti.
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Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi'nde bir inşaatın sahibi Engin M. ile sıvacı ustası Ömer K. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ömer K, aracında bulunan pompalı tüfekle Engin M'ye ateş etti. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Ömer K. ise polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
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