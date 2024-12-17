Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) TÜBİTAK-1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Araştırma Dekanlığının Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği 2 gün süren etkinlikte, 9 il ve 11 üniversiteden 74 katılımcı 48 projeyle yarıştı.
Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değindi.
Üniversitenin çalışmalarını araştırma odaklı sürdürdüğünü belirten Uslu, bilimsel çalışmaların üniversite-sanayi işbirliği temelinde endüstriye uygulanmasını ve sanayiye aktarılmasını önemsediklerini aktardı.
Uslu, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe yoğun başvurunun olduğunu, ön değerlendirme sonucunda 32'si öğrenci, 7'si akademisyen ve 9'u sanayici-girişimci kategorisinde toplam 48 proje ve 74 katılımcının yarışmaya kabul edildiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.
Son Dakika › Güncel › NÖHÜ'de 3. Ar-Ge ve Proje Pazarı Günleri düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?