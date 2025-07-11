NÖHÜ Rektörü Uslu'dan üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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NÖHÜ Rektörü Uslu'dan üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

NÖHÜ Rektörü Uslu\'dan üniversitenin 33\'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
11.07.2025 14:57
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Uslu mesajında, üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi ve birikim ile milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek üzere, edindiği önemli vizyon uyarınca 33 yıllık mazisiyle eğitim öğretim, bilim ve araştırma geliştirme faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Uslu, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adını onur ve gururla taşıyan üniversitenin ayrıca şehidin aziz hatırasına layık olmak için ulusal ve uluslararası akademik platformlarda her zaman yer alarak il ve bölge için önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Bilimden sanata, araştırma geliştirmeden inovasyona, teknolojiden spora kadar pek çok alanda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla adından gururla söz ettiren, ülkenin önemli marka değerlerinden biri haline gelen üniversitenin, akademik derinliği ve topluma katkı vizyonuyla her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte de bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyecek; bilgi üreten, çözüm geliştiren ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren güçlü bir eğitim kurumu olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların ve bundan sonra atacağımız daha büyük adımların en önemli yapı taşı, şüphesiz ki üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personelinin kurumsal kimliği sahiplenmesi, ortak hedefler doğrultusunda uyum içerisinde çalışmasıdır. Bu inançla, üniversitemizin yeni yaşını kutluyor; birlik ve dayanışma içerisinde, daha nice başarılarla dolu yıllar geçirmemizi temenni ediyor, emeği geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NÖHÜ Rektörü Uslu'dan üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NÖHÜ Rektörü Uslu'dan üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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