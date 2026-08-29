Nohut Sorunları ve İthalat Alarmı - Son Dakika
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Nohut Sorunları ve İthalat Alarmı

Nohut Sorunları ve İthalat Alarmı
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CHP'li Gürer, nohut üretim sorunlarını ve artan ithalatı eleştirerek yanlış tarım politikalarına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, nohut üretiminde yaşanan sorunların yanı sıra girdi maliyetlerindeki artış ve baklagil ithalatına dikkat çekerek, "Nohutumuz ithal, fasulyemiz ithal, mercimeğimiz ithal, baklagillerde dahi ithale mecbur kalmamızın nedeni yanlış tarım politikaları. Üretenin kazanmadığı, tüketenin pahalı ürün aldığı ve en yoğun tükettiğimiz baklagillerde dahi sorunun oluştuğu bir süreçteyiz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin önemli bakliyat ürünlerinden nohutta üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkına, artan ithalata ve yükselen girdi maliyetlerine dikkat çekti. Türkiye'nin son dönemlerde nohut ithalatını arttırdığını söyleyen Gürer, "TÜİK Bitkisel Üretim verilerine göre 2026 yılında 510 bin ton nohut üretilmesi bekleniyor. Nohut ithalatı son 5 yılda yaklaşık 4 kat artması nohutun ülkemizde açığının varlığını da gösteriyor. İthal de ediyoruz, ihraç da ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2025'TE İTHAL NOHUTA 262 MİLYON DOLAR ÖDENDİ"

2025 yılında 330 bin 737 ton ithal nohuta 262 milyon 123 bin dolar ödendiğini söyleyen Gürer, "Rusya'dan, Meksika'dan, Kanada'dan Kazakistan'dan ithal nohut getiriyoruz. Irak'a, Suriye'ye, Pakistan'a da nohutu ihraç ediyoruz" dedi.

Nohut üreticisinin sorunlarına da dikkat çeken Gürer, girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artışına rağmen nohutun satış fiyatının yeteri kadar artmadığını belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çiftçinin yanında durup nohutu girdi maliyetleri makul karlı alması lazım ki önümüzdeki yıllarda da nohutla açığımız artmasın üretici üretsin. Nohutla üretici para kazanamadığı için ürün desenini değiştiriyor. Aslında nohut ülkenin çok yerinde yetişebiliyor. Ama üretici para kazanmayınca nohut üretiminden uzaklaşıyor. Nohutumuz ithal, fasulyemiz ithal, mercimeğimiz ithal, baklagiller de dahi ithale mecbur kalmamızın nedeni yanlış tarım politikaları" değerlendirmesinde bulundu.

İktidara seslenen Gürer, çiftçinin yanınında duran bir politikaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Nohut üreticisi satarken para kazanamıyor. Üretenin kazanmadığı, tüketenin pahalı ürünü aldığı ve en yoğun tükettiğimiz baklagilde dahi sorunun oluştuğu bir süreçteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nohut Sorunları ve İthalat Alarmı - Son Dakika

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