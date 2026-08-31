Nohut Üreticilerine İthalat Eleştirisi - Son Dakika
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Nohut Üreticilerine İthalat Eleştirisi

Nohut Üreticilerine İthalat Eleştirisi
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YENİ Parti, çiftçiyi tatmin edecek nohut alım fiyatı açıklanmasını ve ithalattan vazgeçilmesini istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, nohutun üreticilerin elinde kaldığını, buna karşılık Kanada'dan nohut ithal edildiğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) çiftçiyi tatmin edecek bir fiyat açıklayarak, derhal nohut alımı yapmaya çağırdı.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nohut üreticileri için Tarım Bakanlığı ile TMO'ya çağrıda bulundu. Nohutun üreticilerin elinde kaldığına, buna karşın okyanus ötesinden nohut ithal edildiğine işaret eden Günaydın, şu ifadeleri kullandı.

"TMO bugün yeşil mercimek alımına başlıyor. 8 Ağustos günü Yozgat/Saraykent'i ziyaret etmiş ve üreticinin düşen fiyatlardan ve TMO'nun alım yapmamasından duyduğu sıkıntıyı, 9 Ağustos günü Meclis gündemine taşımıştık. Bu çerçevede kamuoyunun oluşmasından ve TMO'nun alıma başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Ancak belirtmeliyiz ki konuyu dile getirmemizden 20 gün sonra TMO 32 TL/kg fiyatla alıma başladı.

Bu arada çok sayıda çiftçi ürününü 22 TL'den tüccara sattı. Kısacası, bu gecikme nedeniyle çiftçiden çok aracı kazanıyor. Konunun takipçisi olacağız. İkinci önemli konu ise, meselenin mercimekle bitmemesi.

Nohut da çiftçinin elinde kaldı. 20 yılda nüfus 20 milyon arttı, buna karşılık nohut üretimi düştü. AKP Kanada'dan nohut ithal etti, üretici yerine yine ithalat lobileri kazandı. An itibarıyla yerli nohut fiyatları 17 TL'ye kadar düştü. Okyanus ötesinden, Kanada'dan nohut ithal etmekten vazgeçin, memleketimizin üretimini ve çiftçisini destekleyin. TMO'yu, çiftçiyi tatmin edecek bir fiyat açıklayarak derhal nohut alımı yapmaya, Tarım Bakanlığı'nı bu toprağın sesini duymaya çağırıyoruz. Üretimin, üreticinin, memleketin sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nohut Üreticilerine İthalat Eleştirisi - Son Dakika

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