Norduz Koyunu Yününden Yeni Ürünler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Norduz Koyunu Yününden Yeni Ürünler

Norduz Koyunu Yününden Yeni Ürünler
03.06.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Olgunlaşma Enstitüsü, Norduz koyunu yününü elbise ve aksesuar gibi ürünlere dönüştürecek.

Van Olgunlaşma Enstitüsünde Norduz koyunu yününden üretilen kumaşların giysi, çanta, aksesuar ve ev tekstili ürünlerine dönüştürülmesi planlanıyor.

Van Olgunlaşma Enstitüsünce kültürel mirasın geleceğe taşınması ve istihdam alanlarının oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde yetiştirilen ve Türkiye'nin önemli gen kaynakları arasında yer alan Norduz koyununu tanıtmak ve yününü ekonomiye kazandırmak için proje başlatıldı.

Proje kapsamında, 13 kaburgalı ve kendisine has özellikleriyle diğer türlerden ayrılan Norduz koyununun yünü muhtarlar aracılığıyla toplanarak enstitüye getiriliyor.

Burada yıkanıp temizlendikten sonra kadınlar tarafından taraklanıp eğrilen yün, kök boya işleminden sonra dokuma tezgahlarında doğal kumaş haline getiriliyor. Elde edilen kumaşlardan elbise, çanta, aksesuar ve ev tekstili ürünleri elde edilecek.

"Koyunların yünü çöpe atılıyordu"

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, AA muhabirine, kültürel mirası koruyarak sürdürülebilir üretime katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Baran, 34 kişinin görev yaptığını enstitüde Norduz koyunu yününden kumaş üretildiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla Norduz koyunu yününden kumaş üretilmesi için çalışma başlattık. Projenin bilimsel ve akademik yönü için de çalışma yürütüyoruz. Gürpınar'da yetiştirilen koyunların yünü çöpe atılıyordu. Biz de proje kapsamında bu yünleri topluyoruz. İklimi ve doğayı koruyarak yünlerin değerlendirilmesini sağlıyoruz. Yünlerin katma değer olarak vatandaşlara dönmesini sağlayarak, istihdam alanları oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Kuruma 26 dokuma tezgahı aldık"

Esin Tekin Baran, 7 ay önce göreve başladığı dönemde üretimin başlaması için tek tezgahta çalışmalar yapıldığını, koyun yününden kumaş üretiminde önemli mesafe katedildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu süreci daha ileri taşımak adına proje başlattık. Ürettiğimiz kumaşları tahlile gönderdik. Kumaşların seri üretimi için süreç başlattık. Bu kapsamda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle kuruma 26 dokuma tezgahı aldık. Halı ve kilim atölyelerinde çalışan personele kumaş dokuma eğitimi verildi. Önümüzde uzun bir süreç var. Yaklaşık 15 aşamadan oluşan bu çalışma kapsamında üretilen kumaşlardan giysi, aksesuar ve ev tekstili ürünleri çıkarmayı düşünüyoruz."

Usta öğretici Ayşe Koşut ise "Halı ve kilim alanında çalışıyordum. Proje başlayınca bu alana geçtim. Arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiyoruz. Ürünleri el emeğimizle yaptığımız zaman mutlu oluyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norduz Koyunu Yününden Yeni Ürünler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 04:50:43. #7.13#
SON DAKİKA: Norduz Koyunu Yününden Yeni Ürünler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.