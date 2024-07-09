Nöroloji uzmanları, dondurucu soğuğa rağmen zirve tırmanışını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nöroloji uzmanları, dondurucu soğuğa rağmen zirve tırmanışını tamamladı

Geniş Video İzle

Türk Nöroloji Derneği, asistan ve uzmanların eğitimine katkıda bulunmak için, Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışını tamamladı. Ekip, kar ve dondurucu soğuğa rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

09.07.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nöroloji uzmanları, dondurucu soğuğa rağmen zirve tırmanışını tamamladı

AĞRI - Türk Nöroloji Derneği, asistan ve uzmanların eğitimine katkıda bulunmak için, bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışınını tamamladı.

Türk Nöroloji Derneği, Dernek Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi önderliğinde, asistan ve uzmanların eğitimine katkıda bulunmak, aynı zamanda hekimlerin yaşadığı mesleki zorluklara dikkat çekmek için, Türkiye genelinden nöroloji öğretim üyesi uzman ve araştırma görevlilerinin katılımı ile Ağrı Dağı tırmanışı için harekete geçti. Rehber Cuma Saltik eşliğinde tırmanışa başlayan ekip, Temmuz ayına rağmen dağın zirvesinde etkili olan kar ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden zirveye ulaşmayı başardı.

Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Ağrı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nöroloji uzmanları, dondurucu soğuğa rağmen zirve tırmanışını tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:56:29. #1.11#
SON DAKİKA: Nöroloji uzmanları, dondurucu soğuğa rağmen zirve tırmanışını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement