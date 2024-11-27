Norveç Büyükelçisi Mardin\'i Ziyaret Etti

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Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente gelen Büyükelçi Gaarder ve beraberindeki heyet Valiliğe geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Gaarder daha sonra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Akkoyun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Andreas Gaarder de Vali Akkoyun'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.