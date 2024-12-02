Norveç, Derin Deniz Madenciliği Projesini Askıya Aldı

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Norveç, çevreci grupların tepkisine yol açan tartışmalı deniz yatağını derin deniz madenciliğine açmaya yönelik projesini askıya aldı.

BBC'nin haberine göre, muhalefetteki Sosyalist Sol Parti, hükümetin deniz yataklarının bazı kısımlarında ticari amaçlı derin deniz madenciliğine izin veren projesini askıya almaması durumunda 2025 bütçesini onaylamayacağını bildirdi.

Bu adım üzerine hükümet, ülkenin deniz yatağını derin deniz madenciliğine açmaya yönelik projesini durdurduğunu açıkladı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, yaptığı açıklamada, aldıkları bu kararı, "bir erteleme" olarak nitelendirdi ve projenin düzenleme ve çevresel etkilerine ilişkin çalışmaların süreceğini kaydetti.

Greenpeace Norveç'ten Haldis Tjeldflaat Helle, projenin durdurulmasının "büyük bir kazanım" olduğunu söyledi.

Helle, "Norveç, kendi sularında okyanus yıkımına yeşil ışık yakmayı planlarken, kendisini okyanus lideri olarak konumlandırmasını izlemek gerçekten utanç vericiydi." ifadesini kullandı.

Derin deniz madenciliği deniz için bir "felaket"

Norveçli yetkililer, Haziran 2023'te de hükümetin, ülkenin yeni ekonomik fırsat arayışında, petrol ve doğal gaza olan bağımlılığı azaltma stratejisi doğrultusunda, kıta sahanlığının bir kısmını ticari derin deniz madenciliği için açmak istediğini duyurmuştu.

Norveç'te azınlık hükümeti ile iki büyük muhalefet partisi 5 Aralık 2023'te çevreci grupların itirazlarına rağmen Arktik Okyanusu'nda derin deniz madenciliğinin yapılması konusunda anlaşmıştı.

Söz konusu kararı, deniz için bir "felaket" olarak nitelendiren çevreci gruplar ise bu adımın bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit edeceği uyarısında bulunuyor.

Derin deniz madenciliği

Derin deniz madenciliği, deniz tabanındaki maden yataklarından manganez, bakır, kobalt, çinko ve nadir toprak metalleri gibi ticari açıdan değerli mineralleri çıkarma işlemini ifade ediyor.

Bilim insanları, derin deniz madenciliğinin neden olduğu gürültünün balina ve yunus gibi deniz memelilerine telafisi imkansız zararlar verebileceğini söylüyor.