Norveç Dışişleri Bakanı İsrail'e saldırılarını genişletmemesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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Norveç Dışişleri Bakanı İsrail'e saldırılarını genişletmemesi çağrısında bulundu

Norveç Dışişleri Bakanı İsrail\'e saldırılarını genişletmemesi çağrısında bulundu

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'e, Refah'taki saldırılarının kapsamını genişletmekten kaçınma çağrısında bulundu. Eide, uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, bu durumun Gazze'deki halk için felaket olabileceğini ifade etti. İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

14.05.2024 17:22
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'e, Refah'taki saldırılarının kapsamını genişletmekten kaçınma çağrısında bulundu.

Eide, Norveç Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik kapsamlı kara saldırısı konusundaki endişelerini tekrarladı.

İsrail'in Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesine karşı olduklarını belirten Eide, uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı.

Eide, İsrail'i Refah'a yönelik saldırılarının kapsamını genişletmekten kaçınmaya çağırarak, "Bu durum, Gazze'deki halk için felaket olur. Hayati öneme sahip insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çok daha zorlu ve tehlikeli hale gelebilir." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesi de 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onaylamıştı.

Kaynak: AA

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