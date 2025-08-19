Norveç Fonundan 6 İsrail Şirketine Yatırım Çıkışı - Son Dakika
Norveç Fonundan 6 İsrail Şirketine Yatırım Çıkışı

19.08.2025 16:43
Norveç'in varlık fonu, Batı Şeria ve Gazze nedeniyle 6 İsrail şirketini portföyünden çıkarıyor.

OSLO, 19 Ağustos (Xinhua) -- Norveç'in petrol fonu olarak da bilinen varlık fonu, Batı Şeria ve Gazze'deki faaliyetleri nedeniyle 6 İsrail şirketini daha yatırım portföyünden çıkaracağını duyurdu.

2 trilyon ABD doları değeriyle dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç fonu, çıkarılan şirketlerin isimlerini ve çıkarılma gerekçelerini yatırımların geri çekilme süreci tamamlandığında kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.

Norveç basınında pazartesi günü yapılan haberlerde, fonun etik denetim organı tarafından incelenen İsrail'in en büyük 5 bankasının da listede yer alabileceği ifade edildi.

Fon ayrıca geçen hafta 6 şirketteki hisselerini sattığını, bu kararın ardından İsrail şirketlerindeki yatırım sayısının haziran sonunda 61'den önümüzdeki haftalarda 32'ye düşeceğini ve yalnızca Norveç Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan hisse senedi endeksinde yer alan şirketlerdeki yatırımlarını koruyacağını duyurdu.

Fonun denetiminden sorumlu Norges Bank Investment Management de geçen hafta 11 İsrail şirketindeki hisselerin satıldığını duyurdu.

Norveç Maliye Bakanı Jens Stoltenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha fazla şirket fondan çıkarılabilir" ifadesini kullandı.

Fon, bu ayın başlarında İsrail silahlı kuvvetlerine hizmet verdiği belirtilen bir jet motoru grubuna yatırım yaptığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından acil bir inceleme başlatmıştı.

Fonu eleştirenler ise potansiyel etik ihlallerden kaçınmanın tek yolunun İsrail şirketlerinden tamamen çekilmek olduğunu savunuyor.

Kaynak: Xinhua

