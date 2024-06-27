Norveç, Gazze'deki hastaları tedavi etmek için kapılarını açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Norveç, Gazze'deki hastaları tedavi etmek için kapılarını açıyor

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Gazze'deki yaralı Filistinlilerin tedavi edilmek üzere Norveç'teki hastanelere getirileceğini açıkladı. Norveç, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu.

27.06.2024 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki hastaların tedavi için ülkesine kabul edileceğini bildirdi.

Norveç'teki VG gazetesinin haberine göre, Store, Gazze Şeridi'ndeki yaralı Filistinlilerin tedavi edilmek üzere Norveç'teki hastanelere getirileceğini kaydetti.

Store, hükümetin Gazze'den 20 hastayı bazı akrabalarıyla Norveç hastanelerinde tedavi altına alınmak üzere ülkesine getirmeye karar verdiğini belirtti.

Filistin'deki hastaları diğer ülkelere taşıyan uçaklara da katkıda bulunacaklarını açıklayan Store, böylelikle tedavi için Norveç'e getirilebilecek hasta kapasitesinden çok daha fazla kişiye yardım edilmesini sağlayacaklarını söyledi.

Store, "Gazze'deki insani durum felaket boyutunda. Sağlık sistemi çökmüş bir halde. Bu yüzden Norveç'in yapabileceği en önemli şey, hastaneleri güçlendirerek Gazze ve çevresindeki insani yardım ve sağlık çalışmalarını desteklemektir." dedi.

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Filistin, Norveç, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç, Gazze'deki hastaları tedavi etmek için kapılarını açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç, Gazze'deki hastaları tedavi etmek için kapılarını açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement