Norveç\'in Ankara Büyükelçisi Gaarder, İzmir\'de fahri konsolosluk açılacağını duyurdu

(İZMİR) - Norveç Krallığı Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'i makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir ve Norveç şehirleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine değindi. Gaarder, İzmir ve Norveç'in ortak noktasının deniz olduğunu vurgulayarak, Başkan Tugay'ı Norveç'e davet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder'ı makamında ağırladı.

Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen de yer aldı.

Cemil Tugay, daha önce Norveç'te bulunmadığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini temenni etti, yakın zamanda Norveç'e ziyaret planı yapmak istediğini dile getirdi.

İzmir'in özel bir şehir olduğunu belirten Başkan Tugay, temiz enerji, deniz temizliği, arkeoloji ve benzeri konularda çalışmaların yürütüldüğünü anlattı. Tugay, İzmir'in Avrupa Misyon Kentler arasında yer aldığını hatırlatarak, 2030'a kadar karbon nötr hedefinden de bahsetti.

"GEMİ ÜRETİMDE İZMİR BÜYÜK BİR AKTÖR"

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder da görevinde 4. yılı olduğunu ve görev süresinin sonuna geldiğini belirterek, İzmir'de Norveç'in fahri konsolosluğunun açılışının yapılacağını duyurdu.

İzmir'i, özellikle denizi nedeniyle çok beğendiğini ifade eden Gaarder, Norveç'teki araçların yüzde 50'sinden fazlasının elektrikli araçlardan oluştuğunu ve hava kalitesinin iyileştiğini söyledi. Bunun büyük bir altyapı yatırımı ve elektrikli araç kullanımı için teşvik gerektirdiğini ekleyen Gaarder, Norveç ve şehirlerinin özelliklerinden bahsetti. İzmir ve Norveç şehirleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini kaydeden Gaarder, özellikle gemi üretimde İzmir'in büyük bir aktör olduğunu anımsattı.

Cemil Tugay da fahri konsolosluk nedeniyle tebriklerini iletti, konsolosluğun açılmasının Norveç ile ilişkilerin gelişmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Ziyaretin sonunda Gaarder, Başkan Tugay'a Norveç'e ilişkin kitap hediye etti. Başkan Tugay da Gaarder'a üzerinde İzmir yazılı plaket hediye etti.