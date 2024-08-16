Norveç, İsrail'in iki devletli çözüm çabalarını baltaladığını belirtti - Son Dakika
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Norveç, İsrail'in iki devletli çözüm çabalarını baltaladığını belirtti

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesinin 'iki devletli çözüm fikrini desteklemediği' anlamına geldiğini söyledi.

16.08.2024 16:19
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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in "iki devletli çözüme" ulaşma çabalarını baltaladığını belirtti.

Norveçli Bakan Eide, Aljazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal etmesinin "iki devletli çözüm fikrini desteklemediği" anlamına geldiğini söyledi.

Eide, "İsrail hükümetinin iki devletli çözüm fikrini desteklemediğini ve iki devletli çözüme ulaşma çabalarımızı baltalamak istediklerini anlıyoruz ancak etkili bir alternatifi olmadığı için bunu başarmak için çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Norveçli Bakan, "(Temsilcilik) ofisimizi geçici olarak kapatmak zorunda kaldık. Ramallah'ta çalışmamız imkansız." dedi.

İsrail'in bu adımını "radikal" olarak nitelendiren Eide, "İsrail'in bize yönelik önlemleri, özellikle uluslararası mahkemelerde Filistin'e verdiğimiz destekten kaynaklanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eide, "İsrail'den aldığımız mesaj Filistinlilere ve dünyaya yöneliktir. İsrail iki devletli çözümü desteklemiyor. Dünya net olmalı ve iki devletli çözümden daha etkili bir alternatif olmadığını vurgulamalı." ifadelerini kullandı.

İsrail, 8 Ağustos'ta Filistin Devleti'ni tanıdığını duyuran Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatik temsilcilerinin akreditasyonunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Norveç, 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını bildirmişti. İsrail ise Filistin devletini resmen tanıyan İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Norveç'in de İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı tanıma kararı almasının ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı 146'ya yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Norveç, İsrail'in iki devletli çözüm çabalarını baltaladığını belirtti - Son Dakika

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