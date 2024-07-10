Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edecek

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Norveç, hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edeceğini duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, duyuruyu Başbakan Jonas Gahr Store yaptı.

Store, Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesinin Rusya'ya karşı yürüttüğü mücadelede hayati önem taşıdığını belirterek, Ukrayna'ya 6 F-16 savaş uçağı hibe etme kararı aldıklarını bildirdi.

Rusya'nın hava saldırılarının, Ukrayna halkında büyük acılara ve maddi hasara yol açtığını ifade eden Store, hibe edecekleri F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya kendini savunmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

"Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir"

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise Ukrayna'yı destekleye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Bu, sadece Ukrayna'nın özgürlüğünü korumak için değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi, demokrasiyi ve uluslararası hukuka saygıyı korumak için de verilen bir savaştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ukraynalı savaş pilotlarının eğitime destek vermeye devam edileceği aktarıldı.