Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edecek - Son Dakika
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Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edecek

Norveç, hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edeceğini duyurdu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, Ukrayna'ya 6 F-16 savaş uçağı hibe etme kararı aldıklarını bildirdi. Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna'nın mücadelesinin sadece özgürlüğünü korumak için değil, aynı zamanda ortak değerleri, demokrasiyi ve uluslararası hukuka saygıyı korumak için verilen bir savaş olduğunu ifade etti.

10.07.2024 18:13
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Norveç, hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edeceğini duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, duyuruyu Başbakan Jonas Gahr Store yaptı.

Store, Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesinin Rusya'ya karşı yürüttüğü mücadelede hayati önem taşıdığını belirterek, Ukrayna'ya 6 F-16 savaş uçağı hibe etme kararı aldıklarını bildirdi.

Rusya'nın hava saldırılarının, Ukrayna halkında büyük acılara ve maddi hasara yol açtığını ifade eden Store, hibe edecekleri F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya kendini savunmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

"Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir"

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise Ukrayna'yı destekleye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Bu, sadece Ukrayna'nın özgürlüğünü korumak için değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi, demokrasiyi ve uluslararası hukuka saygıyı korumak için de verilen bir savaştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ukraynalı savaş pilotlarının eğitime destek vermeye devam edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Norveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edecek - Son Dakika

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