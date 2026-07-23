Nostaljik Kamyon Karavana Dönüştürüldü - Son Dakika
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Nostaljik Kamyon Karavana Dönüştürüldü

Nostaljik Kamyon Karavana Dönüştürüldü
23.07.2026 11:11
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Bolu'da muaythai antrenörü, çocukluk hayalini gerçekleştirip 51 yıllık kamyonu karavana dönüştürdü.

BOLU'da, milli muaythai antrenörü Sabri Damar (61), çocukluk yıllarında sesine ve kornasına hayranlık duyduğu akrabasının kamyonunu hurda halinde alıp, baştan aşağı yenileyerek karavana dönüştürdü. Türkiye'de, 51 yıllık kamyonun karavana dönüştürüldüğü başka örneğinin olmadığını belirten Damar, "Hikaye, çocukluk çağlarımda, bir baba dostumun bize gelip gitmesiyle başladı. O geldiği zaman aracının kornası, havalı freni, motor freni, heybeti ve görüntüsü beni çok etkilemişti. Böyle bir araba yok, kesinlikle eminim. Olsa da onur duyarım ama yok" dedi.

İzzet Baysal Mahallesi'nde yaşayan milli muaythai antrenörü Sabri Damar, çocukluk yıllarında dayısının asker arkadaşının ziyarete geldiği kamyonun kornasına ve havalı frenine hayran kaldı. Damar, çocukluk yıllarında beğendiği kamyona yıllar sonra sahip oldu. Hayranı olduğu aynı marka 1975 model kamyonu Konya'da hurda olarak bulup satın alan Damar, aracı baştan aşağı yeniledi. Motorundan döşemesine kadar yenilenen kamyonun kasa kısmı daha sonra karavan haline dönüştürüldü. Araç ruhsatı ve trafik muayenelerinden geçen karavan kamyon, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Damar, Türkiye'de örneği olmayan nostaljik karavan kamyonu ile seyahat etmenin keyfini yaşıyor.

Kamyonun çocukluğundan kalan tutkusu olduğunu ifade eden Damar, "Hikaye benim çocukluk çağlarımda bir baba dostumun, dayımın asker arkadaşı olan Hüseyin ağabeyimizin bize gelip gitmesiyle başladı. O geldiği zaman bunun kornası, havalı freni, motor freni bunun heybeti ve görüntüsü beni çok etkilemişti. Yola gidişi her şey çok hoşuma gitmişti, etkilemişti beni. Hiç kamyonculukla alakam olmamasına rağmen o günden kalan bir tutku oldu benim için. Belli yaştan sonra bir yerde gördüm bu aracı, sonra dedim ki, 'Ben de bu hayalimi gerçekleştireyim, böyle bir araca sahip olayım'. Konya'da bulduk kamyonu, atıl bir durumdaydı. Dolayısıyla çok emek verdik, kaporta, boya, döşeme, bütün lastikler, motordur, diferansiyeldir bütün yürür aksamına da baktık. TIR üzerinde Bolu'ya geldi. Ondan sonra da karavan restorasyonu tadilatına başladık. Sonuçta şu an gezen ev. İçinde her şeyimiz var. Hem nostalji yapıyoruz, aynı zamanda da gittiğimiz yerde kalıyoruz. Otel parası vermiyoruz. Hem hayalimi yaşıyorum, nostalji yapıyorum hem de konaklıyorum" diye konuştu.

'ÇOK İLGİ GÖRÜYORUZ'

Türkiye'de böyle kamyon olmadığını belirten Damar, şunları söyledi:

"Çok ilgi görüyoruz. Her yerde durduruyorlar. Kornalar, videolar, fotoğraflar. Onun için de çok mutlu ediyor beni. Yaptığım işin gerçekten yerini bulduğunu ve beğenildiğini görmek, beni çok mutlu ediyor. O yüzden mutluyum. Aynı zamanda kara yollarında da böyle bir araba yok. Buna da kesinlikle eminim. Olsa da onur duyarım ama yok çünkü haliyle 51 yaşında araba olduğu için ya acaba her an arıza yapabilir mi, bir şey olur mu diye düşünüyor insanlar. Bence eski araba yoktur, bakımsız araba vardır. Çünkü bu kamyona daha önce sahip olanlar ve olmayanlar, emekli olanlar, halen yine TIR kullananlarla konuşuyorum. Kesinlikle olmadığını çok iyi biliyorum. Sadece ilçeler arasında seyahat eden ya da köyden kazaya gelip giden araçlar var, onların da çekme belgeli. Bu zaten artık kara yollarına çıkmaya haiz, her türlü yasal işlemleri olmuş durumda. Herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten gezemeyiz aksi olsa ama gerçekten Türkiye kara yollarında yok ve gören de şaşırıyor."

Kaynak: DHA

Çocukluk, Otomobil, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nostaljik Kamyon Karavana Dönüştürüldü - Son Dakika

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