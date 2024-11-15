Noterlik Kanunu'nda Değişiklikler - Son Dakika
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Noterlik Kanunu'nda Değişiklikler

Noterlik Kanunu\'nda Değişiklikler

Bakan Tunç, noterlik hizmetlerini düzenleyen kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

15.11.2024 00:42
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin detayları açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanun teklifi ile yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kanun Teklifinde; hukuki işlem güvenliğinin sağlanmasında ve hukuki uyuşmazlıkların önlenmesinde önemli bir görev ifa eden noterlerimizin etkinliğini artıran, kişisel verilerin daha etkin korunmasına hizmet eden, çocukların üstün yararını gözeten, savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemeler yer almaktadır" dedi.

'DÜZENLEMELERİN DETAYLARINI ŞÖYLE AÇIKLADI'

Bakan Tunç, düzenlemelerin detaylarına ilişkin ise şunları paylaştı:

* Noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasının usul ve esasları belirlenmiştir.

* Noterlik hizmetlerinin daha etkin ve sağlıklı verilebilmesi amacıyla araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında yer alan bilgilerin, özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılması karşılığında belirli bir miktar ücret alınması sağlanmıştır.

* Noterlik ücret tarifesinin her yıl ocak ayı başından geçerli olacak şekilde yapılması sağlanmıştır.

* Noterliklerde yapılan işlemler için alınacak giderlerin kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla ödenebilmesine imkan getirilmiştir.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların aylıksız veya ücretsiz izinli olarak avukatlık stajı yapabilme imkanı getirilmiştir.

* Boşanma davasının reddine dair kararın kesinleşmesinden itibaren ortak hayatın yeniden kurulamaması durumunda eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğine ilişkin hükümde yer alan üç yıllık süre bir yıla indirilmiştir.

* Mahkeme kararıyla adın değiştirilmesi halinde yapılacak ilanın kapsamı, ilanda yer alacak bilgiler ve ilanın şekline ilişkin ayrıntılı düzenleme yapılmıştır.

* Savunma hakkının daha da güçlendirilmesi amacıyla yargılama aşamasında suçun niteliğinin değişmesi durumunda ek savunma hakkını kullanabilmesi için müdafi yanında sanığa da bildirim yapılması sağlanmıştır.

* Bölge adliye mahkemelerinde görev yapan Cumhuriyet başsavcıvekilinin birinci sınıf hakim ve savcılar arasından Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmesi hüküm altına alınmıştır.

* Suçluların ıslahı ve topluma kazandırılması amacıyla; kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların örgün öğretim hakkı dahil olmak üzere eğitim ve öğretimden yararlanma haklarının kapsamı genişletilmiştir.

* Suç mağduru çocukların yargısal süreçlerden daha fazla örselenmesini engellemek amacıyla uygulamaya koyduğumuz çocuk izleme merkezlerinin devlet üniversiteleri tarafından da kurulabilmesine imkan tanınmıştır."

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Yılmaz Tunç, Hukuk, Son Dakika

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