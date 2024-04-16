Notre-Dame Katedrali'nin 8 Aralık'ta açılması bekleniyor - Son Dakika
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Notre-Dame Katedrali'nin 8 Aralık'ta açılması bekleniyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali'nin 8 Aralıkta açılması planlanıyor. Katedralin yeniden inşasından sorumlu kuruluşun başkanı, tarihi yapının temizlenmesi ve sağlamlaştırılmasının ardından 2022'de başlayan yeniden inşa çalışmalarının tamamlandığını belirtti. 2019'da çıkan yangında katedralin çatısı ve kulesi tamamen yıkılmıştı.

16.04.2024 00:30
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- Notre-Dame Katedrali'nin 8 Aralık'ta açılması bekleniyor

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali'nin 8 Aralıkta açılması planlanıyor.

Paris'in tarihi ve sembolik yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019'da meydana gelen yangının üzerinden tam 5 yıl geçti. Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre-Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost, tarihi yapının 8 Aralık'tan itibaren yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağını söyledi. Sürecin teslim tarihine ve bütçeye uygun ilerlediğini belirten Jost, molozların temizlenmesi ve temellerin sağlamlaştırılmasının ardından 2022'de başlayan yeniden inşa çalışmalarına 250'den fazla firma ile yüzlerce sanatçı, mimar ve uzmanın katıldığını ifade etti.

Paris'in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre-Dame Katedrali'nde 2019'da çıkan yangında Katedralin çatısının tamamı çökmüş ve kulesi yıkılmıştı. Yangının ardından katedralin onarım çalışmaları için başlatılan kampanyada 846 milyon euro bağış toplanmıştı.

Tarihi yapıda çıkan yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Notre-Dame Katedrali'nin 8 Aralık'ta açılması bekleniyor - Son Dakika

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