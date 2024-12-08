Notre-Dame Katedrali Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Notre-Dame Katedrali Yeniden Açıldı

861 yıllık Notre-Dame Katedrali, 2019'daki yangının ardından yapılan restorasyonla açıldı.

08.12.2024 22:19
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- Notre-Dame Katedrali, törenle kapılarını yeniden açtı

PARİS - Fransa'nın simgesi olan 861 yıllık Notre-Dame Katedrali, 2019'daki yangının ardından tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşurken, dün düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı.

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan Notre-Dame Katedrali dün düzenlenen törenle yeniden açıldı. Katedralde 2019'da çıkan yangının ardından 5 yıl boyunca yürütülen titiz restorasyon süreci tamamlanırken, görkemli bir törenle yeniden ziyarete açıldı. Fransız Gotik mimarisinin en etkileyici örneklerinden biri olan 861 yıllık bu tarihi yapı, uzun bir aradan sonra yeniden ziyaretçileriyle buluştu.

Açılış törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliği yaparken, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, İngiltere tahtının varisi Prens William ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gibi liderler de törene katıldı. Törende ayrıca Elon Musk ve Joe Biden'in eşi Jill Biden da hazır bulundu.

"Notre-Dame'ı 5 yıl içinde daha güzel bir hale getirme hedefimizi gerçekleştirdik"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tören sırasında yaptığı konuşmada, 15 Nisan 2019'daki yangını hatırlatarak, "Taş, ahşap ve vitraylar tamamen yok olabilirdi. O gece korku ve felaket bir aradaydı. En talihsiz anlarda esen doğu rüzgarı, alevleri kuzey çan kulesine doğru yönlendirdi. Ancak, cesur itfaiyecilerin çanların düşmesini önlemek için alevlerin arasına dalarak gösterdikleri kahramanlık, trajedinin daha büyük bir yıkıma dönüşmesini engelledi" ifadelerini kullandı.

Macron, katedralin restorasyonu için bağış yapan 340 binden fazla kişiye teşekkür ederek, "Katedrallerimiz de ölümlüdür, ama biz umudu seçtik. Notre-Dame'ı 5 yıl içinde daha güzel bir hale getirme hedefimizi gerçekleştirdik" dedi.

"Yaşasın Notre-Dame de Paris"

Bağışçılar arasında farklı dinlerden, milletlerden ve sosyoekonomik seviyelerden kişilerin bulunmasının dayanışmanın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, restorasyon çalışmalarında yer alan 2 binden fazla ustanın emeklerini de büyük bir takdirle andı.

Emmanuel Macron, katedralin restorasyonundan sorumlu olan ancak 2023 yılında hayatını kaybeden General Jean-Louis Georgelin'e de duygusal bir şekilde atıfta bulundu. General Georgelin'in liderliğini ve vizyonunu onurlandıran Macron, "Onun katkıları asla unutulmayacak" dedi. Ayrıca Notre-Dame Katedrali'nin korunması ve restorasyonundan sorumlu kamu kuruluşunun başında bulunan Philippe Jost ve ekibine de teşekkür etti.

Macron, konuşmasını "Notre-Dame, bir ulusun ve dünyanın olması gereken ideal bir metaforudur" sözleriyle tamamladı ve bu tarihi yeniden doğuşu "Yaşasın Notre-Dame de Paris, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fransa!" (Vive Notre-Dame de Paris, vive la République, vive la France) ifadeleriyle sonlandırdı.

Macron'un konuşmasının ardından dini bir seremoni gerçekleşti ve tören Fransız milli marşıyla sona erdi.

Notre-Dame Katedrali yangını

Notre-Dame Katedrali'nin, 15 Nisan 2019'da çıkan yangında çatısının tamamı çökmüş, çan kulesi yıkılmıştı. Yangının ardından başlayan restorasyon çalışmaları için ulusal ve uluslararası kaynaklardan 846 milyon euro toplanmıştı. Bu bağışlar sayesinde, Fransa'nın sembol yapısı yeniden restore edildi.

Yangının ardından toplanan bağışların verimli şekilde kullanıldığını açıklayan yetkililer, restorasyon çalışmalarına katılan 2 binden fazla ustanın özverili çabasıyla katedralin hem tarihi hem de mimari bütünlüğünün korunduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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