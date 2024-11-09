Novi Sad'da Köprü Eylemi

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NOVI Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından protestolara devam eden halk, kentteki köprüyü trafiğe kapattı.

Novi Sad'daki Varadinski Köprüsü'nde toplanan kalabalık, kırmızı boyayla köprüdeki yola "kanlı el" simgesi yaptı.

Eylemciler, 1 Kasım'da 14 kişinin ölümüne neden olan kazada sorumluların cezalandırılmalarını istedi.

Köprünün yerel saat 18.00-24.00 arası trafiğe kapatılacağını aktaran halk, Başbakan Milos Vucevic ile Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in istifasını talep etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de iktidardaki Sırp İlerleme Partisinin (SNS) genel kurulunda yaptığı konuşmada, Novi Sad'da büyük bir trajedinin yaşandığını ve ülkenin zor günler geçirdiğini ifade etti.

Yaşananların ardından İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic'in istifa ettiğini aktaran Vucic, olaya ilişkin sorumluluk hisseden herkesin istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının 1 Kasım'da çökmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin 60'dan fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.

Yaşananlara tepki gösterenler ilk olarak başkent Belgrad'da toplanmış, arkasından 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti.

Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup göstericinin kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması ve girmeye çalışması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.