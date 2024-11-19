Novi Sad'da Protesto: 15 Ölü, Muhalefet Girişi Kapattı - Son Dakika
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Novi Sad'da Protesto: 15 Ölü, Muhalefet Girişi Kapattı

Novi Sad\'da Protesto: 15 Ölü, Muhalefet Girişi Kapattı

Tren istasyonundaki kaza sonrası muhalefet, Adalet Sarayı'nın girişini kapatarak protesto etti.

19.11.2024 15:46
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NOVİ Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazaya tepki göstermek isteyen muhalefet, Novi Sad Adalet Sarayı binasına girişlere izin vermedi.

Novi Sad'daki tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu meydana gelen kazanın üzerinden 18 gün geçmesine rağmen olaya ilişkin kimsenin gözaltına alınmamasına tepkili olan muhalefet milletvekilleri ve Novi Sad Belediye Meclis üyeleri, savcılık ve mahkeme salonlarının bulunduğu binanın önünde toplandı.

Muhalefet yetkilileri, kazaya tepki olarak düzenlenen olaylı protestoda gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını talep ederek Adalet Sarayının girişini kapattı.

Yaşananlar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, girişi kapatan kalabalığa müdahale ederken polisin fiziksel müdahalesi sonucu binanın önünde toplanan grup dağıtıldı.

Sırbistan Adalet Bakanlığı da yaşananlara ilişkin açıklamada bulunarak muhalefetin ülkenin yargı organlarına baskı uyguladığını savundu.

Ölü sayısı 15'e yükseldi

Novi Sad'da 1 Kasım'da yaşanan kazada yaralanan bir kişinin dün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15'e yükselmişti.

Yetkililer, kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiğini açıklamıştı.

Sırbistan'daki ölümü kaza sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic istifa etmişti.

5 Kasım'daki olaylı protesto

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin 71 kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Yaşananlara tepki gösterenler ilk olarak başkent Belgrad'da toplanmış, arkasından 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti.

Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup göstericinin kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması ve girmeye çalışması üzerine polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Bunun üzerine polis 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Bu arada, muhalefetin de destek verdiği tepki protestoları Belgrad ve Novi Sad'da belirli aralıklarla düzenlenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Novi Sad'da Protesto: 15 Ölü, Muhalefet Girişi Kapattı - Son Dakika

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