Novi Sad'daki Tren Kazasına Tepkiler Artıyor - Son Dakika
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Novi Sad'daki Tren Kazasına Tepkiler Artıyor

Novi Sad\'daki Tren Kazasına Tepkiler Artıyor

Novi Sad'daki tren istasyonunda 15 kişinin ölümü sonrası protestolar sürüyor, öğrenciler belgelerin gizliliğini istiyor.

12.12.2024 23:46
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Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazaya tepki gösterileri, üniversite öğrencilerinin de katılımıyla devam ediyor.

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesiyle yaşanan ölümlü kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara katılan öğrenciler, bu istasyonun yapım ve onarımına ilişkin tüm belgelerde gizliliğin kaldırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Başkentteki Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) binası önünde toplanan ve çevre yolları kapatan yüzlerce öğrenci, ana haber saatiyle eş zamanlı ıslık çalarak ve gürültü yaparak yayına engel olmaya çalıştı.

Novi Sad'da da sabah Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan göstericiler, binaya girişlere engel olmak isterken, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Vucic'ten belgelerin gizliliğinin kaldırılacağı açıklaması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, tren istasyonuna ilişkin belgelerdeki gizliliğin kaldırılacağını duyurmuştu.

Belgrad'daki basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde toplanan yüzlerce öğrenci, Vucic'in konuşmasını ıslık çalarak protesto etmişti.

Islık sesleri eşliğinde konuşmasına devam eden Vucic, gösteri düzenlemenin barışçıl olduğu sürece sorun oluşturmadığını söyleyerek, "Dışarıdan gelen sesleri duyuyorsunuz. Sanırım 600 kişi var. Hepsine saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Novi Sad'daki olayda 15 kişi öldü

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Novi Sad'daki Tren Kazasına Tepkiler Artıyor - Son Dakika

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