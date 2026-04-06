Novorossiysk'te İHA Saldırısı: 10 Yaralı

Rusya'daki Novorossiysk Belediye Başkanı Andrey Kravçenko, Ukrayna'nın kente yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kravçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Krasnodar bölgesine yönelik İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Bölgedeki Novorossiysk şehrinin de İHA saldırısına maruz kaldığını belirten Kravçenko, "İHA saldırısı sonucu 10 çok katlı bina ve 15 ev hasar gördü, maalesef 10 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan sosyal medyada, İHA saldırısı sonucu Novorossiysk'teki limanda yangın çıktığına dair görüntüler yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 50 İHA'nın Belgorod, Bryansk, Rostov, Krasnodar bölgeleri ile Azak ve Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.