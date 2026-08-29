Nu.D-36 Uçağı Müzeye Kazandırıldı - Son Dakika
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Nu.D-36 Uçağı Müzeye Kazandırıldı

Nu.D-36 Uçağı Müzeye Kazandırıldı
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Nuri Demirağ'ın ürettiği Nu.D-36 uçağının replikası, müzeye katıldı. Törende havacılık vurgusu yapıldı.

Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği, onun adını taşıyan "Nu.D-36" adlı eğitim uçağının replikası, düzenlenen törenle müze envanterine katıldı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği ve Mehmet Sadullah Öztürk Hava ve Uzay Müzesi işbirliğiyle Mach Teknik tarafından yeniden üretilen uçağın müze envanterine katılımı dolayısıyla Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Nuri Demirağ'ın özgeçmişinin okunmasının ardından replika uçağın yapılış sürecinin ele alındığı belgeselin gösterimi yapıldı.

Törende konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün Sivrihisar'da önemli başarı ortaya koyduğunu belirterek, "Ali İsmet Bey burada destan yazdı. Bu destanı yazdığı, memleketimize böyle büyük hizmetler yaptığı için kendisini kutluyorum." dedi.

Nu.D-36 replikasının Hava ve Uzay Müzesi envanterine katılmasının önemine değinen Yılmaz, Türk havacılık tarihinin önemli vizyonlarından birinin yeniden hayat bulduğunu ifade etti.

Nuri Demirağ'ın kendi imkanlarıyla milli havacılık sanayisini kurmayı hedefleyen cesur bir girişimci olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Onun hayali demiryollarından da öteydi, güçlü ve bağımsız Türkiye'nin kendi uçağını tasarlayan, üreten ve kendi pilotlarını yetiştiren bir ülke olmasına yürekten inanıyordu. İstanbul'da kurduğu uçak fabrikası ve Yeşilköy'de uçuş okuluyla o zorlu yıllarda Türk havacılığına yepyeni bir vizyon kazandırmıştı. Bu vizyonun en somut ürünlerinden biri de Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahaddin Reşit Alan tarafından tasarlanan bu eğitim uçağıdır. Güvenilir yapısı ve başarılı uçuş özellikleriyle döneminin en önemli projesi olarak tarihe geçen bu uçak, bugün burada bir kez daha gökyüzü tutkunlarıyla buluşuyor."

Yılmaz, çalışmaların, Eskişehir'in geçmişteki vizyonunun devamı olduğunu bildirerek, kentte savunma ve havacılık sanayisinde yürütülen çalışmalara dikkati çekti.

Yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından uçağın uçabilir replikasını sıfırdan inşa eden akrobasi pilotu Öztürk liderliğindeki 11 kişilik teknik ekibi kutlayan Yılmaz, "Allah yollarını açık etsin. Nice uçakları bu millete kazandırmaya devam etsinler. Havacılık tarihimize sundukları eşsiz katkılarından dolayı gençlerimizi yürekten kutluyorum. Bu millet ne zaman gökyüzüne bakmışsa orada kendi kanatlarıyla uçmayı hayal etmiştir. Başarımız daim, ufkumuz açık olsun." dedi.

"Üretiyoruz ve uçuyoruz"

Akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ise Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir." sözünü hatırlatarak, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ ve Selahaddin Reşit Alan gibi isimlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarında havacılık alanında önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Sivrihisar Havacılık Kulübü ve Necati Artan Havacılık Merkezi'nin önemli tesisler olduğunu dile getiren Öztürk, "Bu tesisler üretmedikçe, burada uçulmadıkça, havacılık ruhu yaşatılamaz. Onun için üretmek, daha fazla üretmek, uçmak ise hiç durmadan uçmak demektir. Bütün havacılık projelerimiz kapsamında bu iki unsur da var. Üretiyoruz ve uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

Nuri Demirağ'ın torunu Mesude Demirağ ise büyükbabasının hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık etmekten gurur duyduğunu anlattı.

Aile büyüklerinin kendilerine hayallerinin peşinden koşmayı ve 'yapabileceğimize' inanmayı öğrettiğini ifade eden Demirağ, bu anlayışı yeni nesillere aktardıklarını kaydetti.

Adnan Nur Baykal ise Nu.D-36'nın yalnızca nostaljik bir eser olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Baykal, Nuri Demirağ'ın Türk ekonomisi ve havacılık tarihinde öncü bir isim olduğunu dile getirerek, "Gerçekten de Nuri Demirağ, Türk ekonomisinde öncü bir isimdir. Daha önce bin küsur kilometre demir yolu yapmıştı. Şu anda Türkiye'de neredeyse 8 ila 10 bin kilometre vardır. Neticede o bir öncüydü. Ali İsmet Öztürk ise sivil havacılıkta öncüdür. Ona ve bütün ekibine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ali İsmet Öztürk tarafından replika uçağın yapımında emeği geçen personele teşekkür sertifikası verildi.

Tören, Nu.D-36 replikasının üzerindeki örtünün alkışlar eşliğinde kaldırılmasının ardından Ali İsmet Öztürk'ün uçağa binerek alanda taksi ve uçuş yapmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Nuri Demirağ, Havacılık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nu.D-36 Uçağı Müzeye Kazandırıldı - Son Dakika

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