Numan Kurtulmuş'tan "Ortak Rapor" Açıklaması: Genel Kurul'umuza Düşen Sorumluluk Bu Tecrübeyi Gecikmeksizin Yasama Gündemine Taşımaktır

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen ortak raporun "bir yol haritasına" dönüştüğünü belirterek, "Genel Kurul'umuza düşen sorumluluk; bu tecrübeyi milletimizin beklentileri ve kamu vicdanının hassasiyetleriyle birlikte gecikmeksizin yasama gündemine taşımaktır. Önerilen yasal düzenlemeleri titizlikle hayata geçirirken, kardeşlik hukukunu pekiştiren ve toplumla uyumu güçlendiren ilkeleri koruyacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 21'inci toplantısında ortak hedeflerin komisyon raporuna yansıtılarak tamamlandığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, aylar süren çalışmalara işaret ederek, "Aylar boyunca; farklı kanaatleri aynı masada buluşturan, Meclis zemininde meşru temsili esas alan, şeffaflık ve karşılıklı saygıyla ilerleyen istişareler yürüttük" dedi.

Komisyonun çalışma sürecinde şehit ve gazileri andıklarını belirten Kurtulmuş, "Bu süreçte bir kez daha ortak vatanımızın esenliği uğruna can veren aziz şehidlerimizin emanetini, fedakarlıklarıyla mümtaz gazilerimizin vakur duruşunu hatırladık. Her birini minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş'un paylaşımı şöyle:

"Komisyon'da nitelikli çoğunlukla kabul edilen rapor; güvenliği tahkim ederken hukuk devleti ilkesini, temel hak ve hürriyetler ile toplumsal bütünleşmeyi aynı anda güçlendiren bir yol haritasına dönüşmüştür. Genel Kurul'umuza düşen sorumluluk; bu tecrübeyi milletimizin beklentileri ve kamu vicdanının hassasiyetleriyle birlikte gecikmeksizin yasama gündemine taşımaktır. Önerilen yasal düzenlemeleri titizlikle hayata geçirirken, kardeşlik hukukunu pekiştiren ve toplumla uyumu güçlendiren ilkeleri koruyacağız. Bu vesileyle Komisyon çalışmalarına katkı sunan tüm siyasi parti temsilcilerimize ve genel başkanlarına, Komisyon'da dinlediğimiz kıymetli katılımcılara, TBMM idari teşkilatımıza ve sürecin sağduyulu bir şekilde takip edilmesini sağlayan basın emekçilerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür; sabrıyla ve desteğiyle ülkemizin ortak geleceğine sahip çıkan aziz milletimizedir. Raporun, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."