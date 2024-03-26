NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Ramazan Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

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NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca bu yıl 5'incisi düzenlenen "Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması"na 12 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya katılmak isteyenler, nunokullari.com web sitesi üzerinden kendi çektikleri ramazan temalı fotoğrafları yükleyecek.

Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabelelerin fotoğraflanmasıyla renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen aksiyon kamerası, polaroid fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, ramazanın sevincini birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği güzellikleri çocukların ve gençlerin objektifinden fotoğraflarda aramak niyetiyle beşincisi gerçekleştirilen "Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması"nın büyük beğeni topladığını belirtti.

Üye, "Bugüne kadar binlerce fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi içlerindeki ışık sayesinde ramazanın ruhunu yakalamaya ve o yüce ruhu diğer insanlarla paylaşmaya davet ettik. Ruhun güzellikleriyle dolup taşan ramazan ayını, çocukların gözlerinden izlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.