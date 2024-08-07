Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi - Son Dakika
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Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi

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Gaziantep'te ailesiyle pikniğe giden Hamit Çelik, serinlemek için sulama göletine giren kızının çırpındığını görünce suya atladı. Kısa süre sonra gözden kaybolan baba ile kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.

07.08.2024 16:12  Güncelleme: 17:03
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sulama göletinde boğulan Hamit Çelik (38) ile kızı Gönül Çelik (14), yan yana toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hamit Çelik, eşi ve 3 çocuğuyla piknik yapmak için motosikletiyle Balıkalan Mahallesi'ndeki sulama göletine gitti. Aile piknik yaparken Gönül Çelik, sıcak havadan bunalıp, gölete girdi. Hamit Çelik, bir süre sonra suda çırpındığını gördüğü kızını kurtarmak için gölete girdi. Kısa süre sonra baba ile kızı, gözden kayboldu. İhbarla gelen ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından baba ile kızın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Otopsi sonrası cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Hamit Çelik ile kızı Gönül Çelik, Şatırhöyük Mahallesi'ndeki cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Saniyeler içinde can veren baba kız yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selim Sariali: Ah be bu acıya yürek nasıl dayansın. Bir aileden iki can gitmiş Allah kalanlara sabır versin inşallah. Fakat neden sulama kanallarında ölen onca kişiyi görüp yine aynı yanlışa düşülür ki... 54 5 Yanıtla
  • İlkay Koc: Telefona çeken kamera ya alacağına bir çözüm neden aramamış, birilerinin hayatı giderken birileri de haber peşinde 15 4 Yanıtla
  • Kemal Atan: Allah sabr versin. Dikkatli olmak lazım. 9 0 Yanıtla
  • melih baykut: Lütfen dikkatli olun , tatlı su çok tehlikeli.Lütfen. 6 0 Yanıtla
  • erdal genc: biri çocugunu kurtarmak için suya atlar biride arabayla gölete düşen 5 çocuğunun ölümünü izler...şimdi hangisi baba soruyorum size...Allah rahmet eylesin...gerçek baba bu abimizin yaptiğini yapardı... 6 0 Yanıtla

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