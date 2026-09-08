Nurdağı\'nda fırınlarda denetim yapıldı, gramaj ve hijyen kontrol edildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim yapıldı.

Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ekmek gramajı, üretim ve satış koşulları, temizlik, hijyen ve gıda güvenliği kuralları kontrol edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.