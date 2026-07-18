Nurdağı'nda Galericiler Sitesi %80 Tamamlandı - Son Dakika
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Nurdağı'nda Galericiler Sitesi %80 Tamamlandı

18.07.2026 12:06
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Kahramanmaraş depremleri sonrası Gaziantep Nurdağı'nda inşa edilen Galericiler Sitesi sonbaharda açılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden 84 iş yerinden oluşan Galericiler Sitesi'nin yüzde 80'i tamamlandı.

Nurdağı Belediyesinin öncülüğünde Kahramanmaraş Bulvarı üzerinde, otoyol girişine yakın noktada inşa edilen Galericiler Sitesi'nin sonbaharda hizmete açılması planlanıyor.

Depremde iş yerleri zarar gören galerici esnafı için inşa edilen projede, her biri 100 metrekare brüt kullanım alanına sahip iki katlı toplam 84 iş yeri hafif çelik yapı sistemiyle yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince altyapı, yol, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yürütülen projede, güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen iş yerlerinin kaba inşaatı ile sıva ve boya işlemleri tamamlanırken çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Sitede yeşil alanların yanı sıra noter, restoran ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla galerici esnafının modern ve güvenli iş yerlerine kavuşması, ilçedeki ticari faaliyetlerin canlanması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Gaziantep'in stratejik ilçelerinden Nurdağı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Akdeniz ve İç Anadolu'ya bağlayan ulaşım ağı üzerindeki konumu sayesinde ikinci el ve ticari araç sektöründe önemli merkezler arasında bulunuyor.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, 6 Şubat depremlerinin ardından ilçede yalnızca konutların değil, ticari alanların da yeniden ayağa kaldırılması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Galericiler Sitesi'nin bu projelerin en önemlilerinden biri olduğunu belirten Yıldırır, sitenin tamamlanmasıyla galerici esnafının güvenli ve modern iş yerlerinde faaliyet göstereceğini, bunun da ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Nurdağı, Ekonomi, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda Galericiler Sitesi %80 Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nurdağı'nda Galericiler Sitesi %80 Tamamlandı - Son Dakika
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