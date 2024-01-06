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Nurdağı'nda kimyasal madde yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı - Son Dakika
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Nurdağı'nda kimyasal madde yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kimyasal madde yüklü bir TIR'ın devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Kazanın ardından yaralı şoför hastaneye kaldırılırken, TIR olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nurdağı\'nda kimyasal madde yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı
06.01.2024 - 17:14,
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü TIR'ın şoförü Osman B. (54) yaralandı.

Kaza, Nurdağı- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Osman B.'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kimyasal madde yüklü TIR, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri sürücü Osman B.'nin yaralandığını belirledi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İncelemenin ardından TIR, olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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