Nurdağı\'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, ormanda çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında bir orman işletme müdürlüğü personeli dumandan etkilendi.

Nurdağı ilçesine bağlı Torunlar Mahallesi kırsalındaki ormanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Yükselen alevleri ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. 5 hektarlık orman alanının zarar gördüğü yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir orman işletme müdürlüğü personeli Nurdağı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.