Nurdağı'nda Tanker Devrildi: Şoför Yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı'nda tankerin devrilmesi sonucu şoför A.A. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, şarampole devrilen tankerin şoförü A.A. (45) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. A.A.'nın kontörlünü yitirdiği 73 SK 475 plakalı tanker şarampole devrildi. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.A., ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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