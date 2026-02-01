CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da. - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Çorum'da.

01.02.2026 14:30  Güncelleme: 17:18
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Çorum'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde, İstanbul'un Anadolu'ya olan katkılarına vurgu yaptı ve sosyal yardım projelerinin devam edeceğini belirtti.

(ÇORUM) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısının gerçekleştirildiği Çorum'da düzenlenen mitingte, "Çorum'da Mecitözü'nde bir yaşam merkezi, bir kültür merkezi açılışına geldik. İstanbul, var gücüyle Anadolu'nun yanında. Anadolu'nun İstanbul'a yaptıklarını, şimdi İstanbul, Anadolu'ya ödüyor. ve bunu Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıyoruz" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı bugün Çorum'da yapılacak. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, şunları söyledi:

"Bu hizmeti, bugün genel başkanımızla açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hem de Mecitözü'nde, Çorum'da, Hitit uygarlıklarının başkenti... İstanbul, Anadolu coğrafyasının merkezi aslında. Bizler, doğduğumuz topraklardan İstanbul'a gittik, karnımızı doyurmak için. Ama doğduğumuz toprakları ve Anadolu'yu asla unutmuyoruz. Daha önce Yozgat'ta bir yaşam merkezi açtık. Elazığ'da bir Anadolu Meslek Lisesi açtık, Gazi Anadolu Meslek Lisesi. Şimdi de Çorum'da Mecitözü'nde bir yaşam merkezi, bir kültür merkezi açılışına geldik. İstanbul, var gücüyle Anadolu'nun yanında. Anadolu'nun İstanbul'a yaptıklarını, şimdi İstanbul, Anadolu'ya ödüyor. ve bunu Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında yapıyoruz.

Maalesef, Başkanımızı gözaltına aldılar ve tutukladılar. Ama Başkanımız tutuklu bile olsa asla hizmetten geriye durmuyoruz. Genel Başkanımızın önderliğinde gece gündüz mücadele ediyoruz. Anadolu, yalnız değildir; İstanbul, onun yanındadır. Anadolu yalnız değildir çünkü cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi var.

Şimdi yaklaşık 1,5 km mesafeden indik ve yürüyerek geldik. İnsanlar akın akın buraya geliyor. Biraz önce Mecitözü'ndeydim. Binlerce yurttaşımız bizi görmek için, Genel Başkanımızı görmek için, hizmetlerimizi görmek için kucaklarını açmışlar, bizi bekliyorlar. Akın akın insanlar, şu an bu miting meydanına geliyorlar. Bu da şunu gösteriyor: 'Artık yeter. Zamanı geldi.' Bu ülkenin refaha, huzura ve barışa ihtiyacı var. Bunu da sağlayacak parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü bizler, halkın yanında, halkçı belediyeciliği vatandaşımıza hissettirmeye çalışıyoruz. Göreceksiniz, bu ülkede hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi var.

Sadece ocak ayında 1 milyar 800 milyon TL sosyal yardım dağıttık İstanbul'da. Şubat ayında da ilave yardımlar, Ramazan'ın bereketiyle yoksulun, fakirin ve ihtiyaç sahibinin yanında olacağız. Hiç kimse yalnız değil. Çünkü biz varız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Bunun en güzel örneği, 2019'dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim anlayışında bir değişiklik oldu. Halkın iradesi, halkçı belediyecilik tüm Anadolu'ya sirayet etti. Bizim uygulamalarımız da dünyanın dört bir yanında karşılık görüyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Nuri Aslan, İstanbul, Güncel, Çorum, Son Dakika

18:22
