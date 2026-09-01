Nuri Demirağ'ın torunu Mesude Demirağ: 90 yıl sonra Nu.D-36 yeniden hayat buldu, yerli havacılıkta gurur duyuyorum - Son Dakika
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Nuri Demirağ'ın torunu Mesude Demirağ: 90 yıl sonra Nu.D-36 yeniden hayat buldu, yerli havacılıkta gurur duyuyorum

Nuri Demirağ\'ın torunu Mesude Demirağ: 90 yıl sonra Nu.D-36 yeniden hayat buldu, yerli havacılıkta gurur duyuyorum
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Nuri Demirağ'ın torunu Mesude Demirağ, dedesinin 1936'da ürettiği Nu.D-36 eğitim uçağının replikasının Sivrihisar'daki M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınması dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Demirağ, Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılıkta son yıllardaki atılımlarını gururla takip ettiğini belirterek, 'Keşke büyükbabam zamanında da böyle olabilseydi' dedi.

YAVUZ EMRAH SEVER/ ZEHRA ONGAN - Türkiye'de birçok ilke öncülük eden ve havacılık denilince akla ilk gelen isimlerden Nuri Demirağ'ın torunu Mesude Demirağ, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi ve havacılık alanında gerçekleştirdiği atılımları gurur ve memnuniyetle takip ettiğini söyledi.

Mesude Demirağ, yerli uçak üretiminin öncülerinden dedesi Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği, onun adını taşıyan "Nu.D-36" adlı eğitim uçağının replikasının Mehmet Sadullah Öztürk (M.S.Ö.) Hava ve Uzay Müzesi envanterine alınması dolayısıyla bulunduğu Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde??????? AA muhabirine, dedesinin 1930'lu yıllarda ortaya koyduğu vizyonun aradan geçen yaklaşık 90 yılın ardından yeniden hayat bulduğunu söyledi.

Nuri Demirağ tarafından geliştirilen Nu.D-36 eğitim uçağının replikasının üretilerek uçurulmasına tanıklık etmenin kendisi için son derece duygusal ve anlamlı olduğunu ifade eden Demirağ, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirağ, dedesinin Türkiye'nin kendi geleceğini şekillendirebileceğine, Türk uçağı yapabileceğine ve teknoloji üretebileceğine inandığını belirterek, "Nu.D-36 da bunun sembolik bir simgesiydi. Hayali devam etmedi ama şimdi 90 yıl sonra bunun yapılması bizlere büyük bir onur veriyor. Çok duygulandık." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi ve havacılık alanındaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Demirağ, şöyle devam etti:

"Büyükbabamın zamanında bu adımlar atılmış olsaydı şimdi çoktan KAAN'larımız diğer uçaklarımız olacaktı. Büyükbabamın çok hayali vardı, sadece uçak değil. İnşallah diğerleri de gerçekleşir diye umuyorum. Çok gurur duyuyorum. Özellikle büyükbabamın ilkeleri doğrultusunda 'biz yapabiliriz' fikrini veya hayallerinin peşinden koşma fikrini ve inandığımız şeyin peşinden koşmak, yılmamak fikrini gösteriyor. Yapan kişileri takdir ediyorum. Çok mutlu oluyorum, onları yakından takip ediyorum. Çok güzel bir gelişme. Keşke büyükbabam zamanında da böyle olabilseydi."

"Şu andaki çalışmaları çok yeterli ve güzel buluyorum"

Demirağ, Türk havacılığının daha iyi noktalara gelebilmesi için AR-GE çalışmalarına önem verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Şu andaki çalışmaları çok yeterli ve güzel buluyorum. Çok akıllı, iyi fikirleri olan geleceğe güvenle bakan gençler bunların arkasında yer alıyor. Elbette gençlerimizin bu konuyla daha da ilgilenmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Demirağ, bu gelişmelerin kendisini hem bir Türk vatandaşı hem de havacılığa önemli katkılar sunmuş bir ailenin mensubu olarak mutlu ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin çok kısa sürede dünya çapında önemli bir konuma ulaşacağına inandığını dile getiren Demirağ, "Biraz daha yolumuz var ama gelişmeler çok umut verici. Bunun doğrultusunda çok kısa sürede dünya çapında sıralanacağımıza eminim. Gelişmelere çok umut verici bakıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Nuri Demirağ, Sivrihisar, Teknoloji, Havacılık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nuri Demirağ'ın torunu Mesude Demirağ: 90 yıl sonra Nu.D-36 yeniden hayat buldu, yerli havacılıkta gurur duyuyorum - Son Dakika
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