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Türk savunma sanayisinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil adına Savunma ve İnovasyon Ödülleri verilecek.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinden (SASAD) yapılan açıklamaya göre, merkezi Ankara'da bulunan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) ve SASAD tarafından bu yıl ilk kez Nuri Killigil Savunma ve İnovasyon Ödülleri organizasyonu düzenlenecek.

Ödüle değer görülen isimler, Nuri Killigil'in İstabul Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında, yarın saat 14.00'te basın ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Açıklamada, TDPV Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan ve SASAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay hazır bulunacak.