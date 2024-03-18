Nusaybin\'de 10 Kilo 600 Gram Esrar Ele Geçirildi

Bitlis'te panelvan aracın park halindeki araçlara çarpması sonucu iş yerine girdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen panelvan araç, park halindeki iki araca çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve araçlar ile iş yerinde hasar meydana geldi. İftarda olması sebebiyle çevredeki vatandaşların büyük bir faciadan kurtulduğu belirtildi.