Nusaybin\'de 43 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 15 ayrı "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan hükümlünün sahte kimlikle garsonluk yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.