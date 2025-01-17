Nusaybin'de Asayiş ve Trafik Denetimi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'de 24 ekip ve 42 personelin katılımıyla denetimler yapıldı.

Ekiplerce ilçedeki belirlenen noktalarda gerçekleştirilen uygulamada 376 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Ayrıca 302 motosiklet ve 22 otomobil denetlendi.

Bir araç trafikten men edildi, 128 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.